Encerrou peregrinação anual ao Santuário de São José de Calumbo

Encerrou neste Domingo na Diocese de Viana a Peregrinação anual ao Santuário de São José de Calumbo, edição de 2023, que decorreu sob o lema”São José Educador da Fé”.

Presidiu a celebração Eucarística, Dom Mauricio Camuto, Bispo de Caxito e Secretário-geral da CEAST, concelebrada pelo Bispo de Viana Dom Emílio Sumbelelo e vários sacerdotes.

Milhares de fiéis e peregrinos rezaram pelo bem-estar social das famílias e pediram bênção no trabalho.

Na sua homilia Dom Camuto, exortou aos cristãos a percorrerem o caminho de Jesus Cristo para estarem no reino de Deus.

Falando de São José, o prelado católico disse que as sagradas escrituras apresentam José como pai de indigentes, trabalhador e atento as necessidades da sua família” José é a imagem do homem justo, pai de família que com os poucos recursos do seu trabalho, simples e humilde de carpinteiro sustentou aqueles que lhe foram confiados por Deus, Maria e o menino”, assim devia sentir-se também e ter oportunidade de trabalho todo pai de família, acrescentou o Bispo de Caxito.

Dom Camuto disse ainda que cada cristão é chamado a pôr a disposição dos irmãos as próprias capacidades e os muitos Dons recebido de Deus.

Falando do dia do trabalhador que se celebrou no passado 1 de Maio, o prelado disse que foi momento de reflexão sobre os trabalhadores” sabemos que os nossos trabalhadores atravessam muitas dificuldades por causa das injustiças salariais, o acesso ao emprego, vivemos muitas dificuldades por isso mesmo os vários movimentos de greve de homens e mulheres injustiçados, que não conseguem com os poucos salários que têm sustentarem as suas famílias, isto cria muitas dificuldades”.