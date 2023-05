“Vocação é um dom uma escolha e um mistério de Deus” Dom Emílio no Domingo de Pentecostes

A igreja viveu este Domingo a solenidade do Pentecostes, a festa que marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.

Por esta ocasião festiva teve lugar na Paróquia do Verbo Divino, nos arredores da Estalagem, Diocese de Viana, a Profissão Perpétua da Irmã Fátima da Conceição Lobato das Irmãs Filhas de São Paulo, vulgos Irmãs Paulinas.

Durante a Homilia em plena solenidade do Pentecostes o Bispo de Viana ressaltou a manifestação deste Espírito ao longo da história da salvação.

“ O próprio Jesus tinha preparado os 11para esta missão aparecendo-lhes várias vezes depois da sua ressurreição, antes da ascensão ao céu ordenou que não se afastassem de Jerusalém mais que aguardassem que se cumprisse a promessa do pai, isto é pediu que permanecessem juntos para se prepararem para receber o don do Espírito Santo, e eles reuniram-se em oração com Maria no cenáculo a espera do acontecimento”.

O Prelado de Viana destacou os frutos do Espírito Santo que no Pentecostes descem sobre cada cristão e toda Igreja.

Dom Emílio falando directamente a Irmã Fátima Lobato, que neste Domingo processou os votos perpétuos, ressaltou a grandeza da resposta ao chamamento divino,

“ Estamos hoje também aqui a celebrar a história do amor de Deus para com a nossa Irmã Fátima da Conceição Lobato, a história da vocação, vocação um dom, uma escolha e um mistério de Deus, o amor e aliança de Deus para com o seu povo é uma belíssima experiencia para com a Irmã Fátima, que hoje faz a sua profissão Perpetua, uma aliança precedida por Deus que chama e compromete todo o ser da nossa irmã, a responder com fidelidade por toda a sua vida, esta viagem, chamamento, resposta e fidelidade, não esta isenta de fraquezas e tem perfeições, mas é cheia de amor e das graças de Deus”.

A Irmã Fátima Lobato torna-se assim na primeira angolana a fazer a sua profissão definitiva na Congregação das Irmãs Paulinas.