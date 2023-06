Jesus presente na Eucaristia solenidade do Corpo e Sangue de Cristo

A Igreja em Angola celebrou neste Domingo, a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecida entre nós também como “Corpo de Cristo”, sublinhando a natureza divina de Jesus que, sendo verdadeiro homem é também verdadeiro Deus.

Jesus presente na Eucaristia circulou por várias artérias do país em dia da solenidade do corpo e sangue de Cristo.

Na arquidiocese de Luanda três procissões marcaram a manifestação pública de fé, na zona pastoral norte orientou a procissão que saiu a igreja de Santo António da Cuca ate ao pátio adjantecente ao mercado de São Paulo.

O Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, transmitiu mensagem de paz e esperança.

“ A nossa primeira palavra é de alegria e de esperança neste dia e nesta celebração porque Cristo vivi ressuscitado no meio de nós e a força da sua nova vida não nos abandona, mesmo no meio de incertezas e dor o reino de Deus esta presente na história, esta presente no tempo e muitos germes de um mundo novo se manifestam entre nós”.

O prelado continuou falando que a solenidade do corpo e sangue de Cristo a igreja de Deus que esta em Luanda como em muitas em outras partes do mundo, desejam manifestar publicamente ao senhor Jesus presente na hóstia o seu amor e veneração através desta piedosa e festiva procissão e exprime a alegria de saber que os homens e as mulheres deste mundo nunca estiveram sozinhos” o senhor vivi e habita connosco por meio da sua presença verdadeira, real e substancial sacramental na hóstia e na Eucaristia”.