D. Camuto aconselha governantes a buscar caminhos de progresso sem descorarem a justiça

O aumento do custo de vida no país , levou a que muitos angolanos e angolanas fossem às ruas , manifestar-se publicamente .

A acompanhar atentamente os acontecimentos o bispo de Caxito reage com preocupação reprovando o clima de crispação que tem caracterizado nos últimos tempos a relação governantes e governados.

Falando durante a missa do último Domingo na paróquia do bom pastor do kicolo,o bispo de Caxito aconselha os governantes a buscarem caminhos de progresso sem descorarem a justiça e os direitos dos cidadãos.

“Seguimos pelos órgãos de comunicação social e redes sociais a realização de manifestações em quase todo país, algumas decorreram com tranquilidade, com urbanidade, outras nem tanto houve violência da parte da polícia e manifestantes, com vandalismo infelizmente, mas isso tudo acontece por causa das frustrações, também os próprios policias também são frustrados e caem sobre os mais fracos, sobre aqueles que não tem armas infelizmente, portanto a sociedade não esta bem, a sociedade esta mal e nos cristãos não devemos só olhar de maneira diferente, devemos rezar para que o senhor mude os nossos corações e devemos mudar também de atitude, isso acontece por causa da subida do preço da gasolina que provocou como era de se esperar a subida do custo de vida e quando sobe o custo de vida sabemos quem mais paga, quem mais sofre, são os pobres, os que menos têm”.

Dom Camuto não deixou de falar da ma relação entre governantes e governados” isso não é bom, a que se encontrar caminhos de paz, de consenso, caminhos de dialogo, colocar sempre o dialogo acima de tudo pois estamos condenados a vivermos juntos pois esta é a nossa terra”.