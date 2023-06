O Arcebispo do Huambo apela os jovens a não serem cúmplices das injustiças sociais e recomenda a todos para a denunciarem os actos de corrupção no país.

Dom Zeferino Zeca Martins falava este Domingo no término da visita pastoral à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Kamussamba onde administrou o sacramento da confirmação a 36 jovens.

Reportagem de Arnaldo Sapele