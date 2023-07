Eucaristia é o centro e fonte da vida cristã disse Dom Zeca Martins

O Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, fez estas declarações neste Domingo na paróquia do Imaculado Coração de Maria durante a missa que marcou o encerramento da sua jornada de visita pastoral.

Na sua homilia Dom Zeca Martins falou da importância da eucaristia.

Aos confirmados o Arcebispo do Huambo pediu-lhes a renúncia de tudo o que impede a sua aproximação a Deus e a pregarem o amor.

Com três centros e cerca de quinze catequeses a paróquia do Imaculado Coração de Maria está com muitos desafios pastorais que se prendem com a firmeza da fé de alguns cristãos.

Durante três dias o Arcebispo do Huambo visitou as instituições públicas adstritas ao território do Imaculado Coração, no bairro de São João, sector Comandante Vilinga.