Dom Camuto volta a criticar falta honestidade de muitos governantes

Neste Domingo, o Bispo da Diocese de Caxito, presidiu a missa no Centro Pastoral do Imaculado Coração de Jesus do Sassa-povoação, que celebrou o seu primeiro aniversário desde que foi elevado a categoria de centro pastoral, onde confirmou na fé, alguns dos fiéis.

Dom Maurício Camuto manifestou preocupação com a falta de capacidade de gestão e de avaliação sincera e honesta de muitos angolanos, com realce para determinados governantes que ao invés de partir para a humildade, optam pela arrogância e ganância

O Prelado exortou aos cristãos, a terem no centro das atenções o próximo, deixando de parte o egoísmo, usando o que é de todos para o bem colectivo e não para um grupo restrito.

Na ocasião, o prelado manifestou-se preocupado, a olhar para os conflitos que se registam nalguns países da África e não só, tendo sublinhado que, os conflitos, resulta no seu entender da falta de amor ao próximo, e presença de Deus nos corações destes, que optam em por fim a vida do próximo, pensado de desta forma encontram a paz para poderem viver tranquilamente.

O Bispo de Caxito, questionou as razões que motiva os governantes a investirem fortemente na segurança pessoal, quando estes dizem existir paz, e locomovem-se de meios blindados, que custam fortunas, quando os governados, passam miséria e fome.