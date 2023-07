Vós que ides receber o sacramento do Crisma estão a se comprometer a fazer o bem, diz D. Camuto

Neste Domingo a Paróquia de Santa Ana, diocese de Caxito celebrou mais um ano e Dom Maurício Camuto, presidiu a missa e crismou na fé jovens e adolescentes.

Na sua catequese homiletica, o Bispo de Caxito agradeceu aos jovens que conseguiram terminar a caminhada para mais uma etapa, porque muitos desistiram e lembrou aos pais para chamarem atenção aos filhos que desistem da catequese “ é importante que os nossos filhos façam a catequese aprendam a doutrina de Cristo, conheçam os valores do evangelho”.

Dom Camuto referiu ainda que a nossa sociedade precisa de homens e mulheres que vivam segundo os valores do evangelho, homens e mulheres que possam semear o bem, a paz e o perdão.

Falando das leituras dedicadas a este dia, Dom Maurício explicou o porque que Jesus fala por parábola” pretende quebrar a falta de fé dos seus ouvintes, a parábola aguça a curiosidade, leva o ouvinte a procurar a mensagem escondida a pensa-la e medita-la”.

O prelado católico afirma dizendo que existe ainda muita gente que acredita na prática do feitiço “ sim aqui ainda a muita crença na feitiçaria”, adiantando na sua homilia, Dom Camuto disse que as pessoas deixam de ser e estar por causa do feitiço” temos de abandonar essas práticas, deixar essa mentalidade para trás se não, não avançaremos”.