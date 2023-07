“Com Santa Ana animemos e fé das crianças na comunhão, participação e missão” encerra a XVIª Peregrinação a Santa Ana

Encerrou neste XVIIº Domingo do tempo comum encerrou mais uma peregrinação a Santa Ana de Caxito, que este ano decorreu sob o lema “Com Santa Ana animemos e fé das crianças na comunhão, participação e missão”.

Uma eucaristia animada por Crianças, foi presidida pelo Bispo da Diocese Dom Maurício Camuto e concelebrada pelo bispo de Mbanza Congo, Dom Vicente Carlos Kiazico e vários sacerdotes, onde os dados provisórios apontavam para mais de 8.700.00 fieís presentes.

Dom Camuto na sua oração homiletica destacou a criança e o idoso, tudo a ver com o triénio que a CEAST esta a viver e em comemoração ao dia dos avos que foi comemorado a 26 de Julho.

A celebração de uma data dedicada aos idosos é uma maneira de não nos esquecermos dele. Adiantou Dom Camuto” Neste ano em que celebramos o IIIº dia mundial do avó e as portas das Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Francisco apoiando-se no gesto da visita e do abraço a Maria sua prima Isabel deu o lema da JMJ “ Maria levantou-se e dirigiu-se apressadamente” neste ano o Papa apoiando-se sobre este lema pede aos jovens para irem ao encontro dos idosos a fim de escuta-los e beber da sua sabedoria [falem um pouco com os idosos porque eles dão-vos sabedoria] diz o Papa, e incumbiu aos jovens a missão de visitar os avós antes de partima a JMJ Lisboa 2023” antes de saírem para viagem ide visitar os vossos avós, fazei uma visita a um idoso sozinho a sua oração proteger-vos-á e levaras no coração a bênção daquele encontro”.

O Bispo da diocese de Caxito também falou daqueles idosos que depois de atingirem a idade da reforma sofrem injustiças da sociedade e da família e outros por cometem crimes de abusos sexual e não são respeitados.