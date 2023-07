Dom Giovanni visita comunidade do Mussulo

Com cânticos de acção de graça, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Giovanni Gaspari, foi acolhido pelos fiéis da comunidade Nossa Senhora da Assunção no Mussulo.

Durante a sua homilia convidou-os a procurar Deus e deixar-se encontrar por ele.

“Todos nós somos convidados a tornarmo-nos “buscadores” de Deus, é importante buscar Deus e deixar-se buscar por ele, isto é que é importante para nossa vida”

O Representante do Papa em Angola reforçou dizendo mesmo que receber o Baptismo também é uma forma de transparecer o amor perante a Jesus.

“ Porque ele transparece, cada palavra em cada gesto até nos mais simples do quotidiano transparece o amor que Deus nos concedeu mediante Jesus, que a nossa comunhão seja para nós a ocasião para reafirmar essa escolha de Jesus que fizemos no Baptismo”.

Núncio apostólico em Angola exortou aos cristãos de Nossa Senhora da Assunção no Mussulo pertença a paróquia Santa Mãe de Deus do Futungo de Belas a Renovar o signo do Baptismo na fé e na graça colocando Deus em primeiro lugar, na ocasião 7 crianças receberam o baptismo