Encerra Jornada da família em Malanje

A Vª Jornada Nacional da Família, que decorreu na Arquidiocese de Malanje de 3 a 6 de Agosto, concluiu que as famílias devem ajudar os filhos para não caírem nas desgraças das drogas, apoiar e acompanhar as mães que optarem pela continuidade da gravidez indesejada.

A missa do encerramento da Jornada Nacional da Família, teve lugar neste Domingo com uma missa de acção graças, presidida pelo Presidente da Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida da (CEAST), e Bispo da Diocese de Viana Dom Emílio Sumbelelo, concelebrada pelo Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzízila Kiala e vários sacerdotes provenientes do nosso país.

Durante a sua homilia o Presidente da Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida da (CEAST), e Bispo da Diocese de Viana Dom Emílio Sumbelelo, espera que as famílias saiam de Malanje com uma lição de alegria que enche o Coração e a vida inteira.

Dom Emílio Sumbelelo apela às famílias a escutarem Cristo de modo a incluir os cônjuges, filhos e os jovens para uma boa educação na vida da família.