Dom Pietro Cardeal Parolin em Angola para ordenação episcopal de Dom Penemote

A Igreja angolana recebe a visita do Secretário de Estado do Vaticano que participa na ordenação episcopal de Dom Germano Penemote, primeiro angolano nomeado Núncio Apostólico, e que vai representar o Santo Padre no Paquistão.

“Bendito o que vem em nome do Senhor”, é desta forma que as Comunidades católicas de Luanda e Ondjiva aguardam com expectativa a vinda a Angola de D. Pietro Cardeal Parolin, Secretário de Estado do Vaticano.

O número dois do Vaticano vem a propósito da ordenação episcopal de D. Germano Penemote, primeiro angolano nomeado Núncio Apostólico, e que vai representar o Santo Padre no Paquistão.

A Missa de ordenação acontece sábado (12/8), na diocese de Ondjiva (Cunene), e no domingo o Secretário de Estado do Vaticano vai rezar com a Comunidade de São Paulo, Arquidiocese de Luanda.

Reportagem de Jerónimo Domiano