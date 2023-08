Ordenado em Ondjiva 1º Núncio Apostólico Angolano

Sábado da XVIIIº semana do tempo comum Ano “A”, aconteceu na Diocese de Ondjiva a ordenação Episcopal de Dom Germano Penemote, a ser o primeiro Núncio Apostólico Angolano.

Presidiu a celebraçã, Dom Pietro Cardeal Parolin – Secretário de Estado do Vaticano

Concelebram: Dom Giovani Gaspari - Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, e Arcebispos e Bispos da CEAST.

Com esta ordenação a Igreja Angolana rejubila com bastante alegria.

Na sua homilia, Cardeal Parolin salientou a importância do momento e baseando-se no livro da profecia de Jeremias, o número dois do Estado do Vaticano, sobre a vocação e a Consagração Divina, disse que a iniciativa pertence sempre ao Senhor tal como o disse ao profeta antes que fosse formado no ventre materno.

A Dom Germano Dom Parolin disse que ele esta preparado agora para cumprir a sua missão de núncio no Paquistão” um país com notáveis potencialidades, mas que tem enfrentado desafios difíceis, um país de maioria muçulmana onde a maioria das ordens em vigor nem sempre é fácil assegurar o pleno respeito e direitos das minorias religiosas”.

O secretário de estado do Vaticano acrescentou ainda que naquele país Dom Germano encontrará cerca de um milhão e meio de fiéis católicos” aos quais saberás testemunhar a solicitude do Papa e da Santa Sé, para que na sua comunidade, para que sentindo o forte vinculo da igreja universal se pontualizam na sua fé e possam procurar caminhos de diálogos com fieis do Islão e de outras religiões”.