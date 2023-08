Secretário de Estado do Vaticano despede-se numa missa com religiosos e religiosas

O Secretário de Estado do Vaticano, Dom Pietro Cardeal Parolin despediu-se este Domingo 13 de Agosto, dos angolanos, após uma curta estadia no país, que o levou ontem a Diocese de Ondjiva para presidir a missa de ordenação Episcopal de Dom Germano Penomote, nomeado Núncio para o Paquistão.

Neste Domingo em missa presidida pelo Cardeal da Cúria Romana, da qual participaram religiosos e religiosas, para além de fiéis de Luanda na Paróquia de São Paulo, o Cardeal cumpriu a última etapa da sua agenda de visita a Angola.

Durante a homilia o Secretário de Estado da Santa Sé, deixou uma mensagem de conforto e transmitiu a bênção do Santo Padre aos angolanos.

Dom Parolin agradeceu igualmente o acolhimento que lhe foi concedido nesta sua primeira visita a Angola.

Interpretando a leitura do evangelho de São Mateus deste XIXº Domingo do Tempo Comum, o celebrante ressaltou o poder da fé e a grandeza de Deus expressa no episódio de Jesus caminhando sobre águas e o sentido de fé que este evento revela.