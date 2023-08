Dom Firmino David apela unidade a igreja do Sumbe

Nomeado pelo Papa Francisco em Maio último, Dom Firmino David foi ordenado bispo da Diocese do Sumbe no dia 23 Julho deste ano, durante uma missa de consagração episcopal, decorrida na cidade do Huambo.

O novo bispo do Sumbe, do clero arquidiocesano do Huambo, substituiu no cargo Dom Luzízila Kiala, nomeado, há quase dois anos, para assumir os destinos da Arquidiocese de Malanje.

Nascido a 13 de Abril de 1962, em Sasalakata, município da Caconda, província da Huíla, Dom Firmino foi ordenado sacerdote a 21 de Abril de 1991, na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, Lage, Arquidiocese do Lubango.

Doutor em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma, entre 1995 e 2000, exerceu, de 1991 a 1993, as funções de vigário das paróquias de Santo António e São Nuno, na província do Huambo.



De Abril de 2013 à presente data desempenhou as funções de reitor do Seminário Maior de Cristo Rei, secção de Teologia, para além de professor do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED-Huambo).

Neste Domingo 20 de Agosto, tomou posse na Diocese do Sumbe.

Durante a homilia da missa que presidiu, destacou a preparação espiritual para a celebração dos 50 anos da diocese e a realização do II congresso eucarístico diocesano como os seus imediatos desafios e apelou a unidade.