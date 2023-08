Frades dominicanos em Angola ganharam 3 novos sacerdotes

Neste XXI Domingo do Tempo comum, um dia muito especial para Igreja, para a ordem dos Frades Pregadores Dominicanos em Angola e para Paróquia de Nossa Senhora do Carmo por cauda da ordenação presbiteral dos freis Mário Cuvalela, Mariano Domingos e Tomas Tchissanbo.

Presidiu a santa Eucaristia o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, cocelebrada por Dom Almeida Kanda, Bispo mde Ndalatando, Frei Gerardo, mestre geral da ordem dos Pregadores, Frei Zé Paulo, vigário provincial e pároco do Carmo e outros sacerdotes.

Na homilia Dom Filomeno, baseando no evangelho deste Domingo disse a fé vai mais alem do que os simples dados empíricos ou históricos.

“ A Fé tem outras categorias, a fé tem uma outra lingiagem sem perder a racionalidade, a fé porém não é fruto do esforço do homem da sua razão da sua capacidade intelectual ou habilidade técnica mas é um dom de Deus”.

Dirigindo – se ao neo sacerdotes, Dom Filomeno afirmou que o padre deve ser o homem de Deus.

“ O padre deve ser o homem de Deus, usando uma expressão de Inácio de Antioquia, participa do conselho de Deus, vem de Deus, vivi no convívio do Pai, do filho e do espírito Santo, mergulhado, possuído, encantando por esta atmosfera do sub natural, que nos pertence por vontade de Deus, que nos torna pelo sacramento da ordem possuidores antes de administradores de todos os seus bens e todas as propriedades”.