Dom Martin Lasarte ordenado Bispo

Convocados pela palavra de Deus, neste Domingo XXIIª do tempo comum, a Diocese do Lwena testemunhou a ordenação Episcopal de Dom Martin Lasarte, nomeado pelo Papa Francisco o Vº Bispo da Diocese do Lwena, no passado 1 de Julho.

Na Diocese do Lwena estiveram várias entidades para participarem nesta celebração, entre eles os 3 irmãos de Dom Lasarte.

Presidiu Dom José Manuel Imbamba, Presidente da CEAST e Arcebispo do Lwena, concelebraram, Núncio Apostólico Dom Giovanny Gaspari, os Bispos da CEAST, sacerdotes religiosos das dioceses de Angola.

Na sua oração homiletica, Dom Imbamba começou por falar da grande festa que a diocese testemunha” o momento constitui para nós uma oportunidade para rendermos uma singela e divida homenagem a todos os pastores bispos, quantos tiveram a honra e missão de conduzir os destinos desta Diocese”.

Dom Imbamba começou por agradecer a Dom Francisco Esteves Dias que conduziu a Diocese de 1963 a 1978, Dom José Prospero Puati de 1978 á 200, Dom Gabriel Mbilingue, presente na celebração que governou a Diocese de 2000 á 2008” Permitam-me destacar de modo muito particular sua excelência reverendíssima Dom Jesus Tirso Blanco, que conduziu com inefável amor de pai e pastor os destinos desta diocese nos últimos 14 anos desde 2008 á 2022, a ele e aos outros pastores que já partiram para casa do pai juntamos todos os missionários e missionárias e catequistas que deram o melhor de si pela salvação da gente que habita estas terras do Moxico rezemos em honra das suas memorias para que o eterno Deus lhes de a felicidade merecida”.

O presidente da CEAST, dividiu em 3 mensagens fundamentais as passagens das leituras deste Domingo.

A primeira é do conteúdo da missão do Pastor” penso que o trecho de Isaías-61.1.3, que acabamos de ouvir apresenta-nos de forma clara e objectiva a missão do pastor, que se estou a interpretar bem o seu pensamento, projecto pastoral do Bispo de Lwena”.

A segunda é a da Confiança no poder de Deus para conduzir este projecto que é do próprio Deus” São Paulo na leitura que Dom Martim me tinha apresentado da II Carta a Timóteo, convida Timóteo a reavivar o Dom de Deus que recebeu pela imposição da Mão”.

A Terceira é o Desafio de ser sal na terra e luz no mundo.

O trecho de Isaías apresenta-nos o conteúdo a partir do qual Dom Martin Lasarte se propõe elaborar o seu projecto apostólico a frente dos destinos do povo desta Diocese que o senhor confia” Sim é o próprio espírito do senhor que envia e capacita é o espírito que anima e capacita é o espírito que anima e conceda o quanto escolhe e envia o mandato de anunciar a boa nova de esperança aos pobres conferido aos seus enviados o poder de curar os corações feridos”.

Dom José Manuel Imbamba falando directamente a Dom Lasarte “ Meu caro irmão Martin, a diocese do Lwena que o acolhe com incontida alegria padece de muitos males dentre eles posso resumir estes a miséria, a pobreza material, espiritual e cultural que clama os seus, o subdesenvolvimento, analfabetismo, as doenças endémicas, mentalidade feiticistas, o isolamento de muitas comunidades por falta de via de comunicação dignas e outros tantos que não se compadecem com o silencio nem com a indiferença ou o conformismo do pastor, por isso precisa não só da força de Deus para se manter firme, resoluto, resiliente e humilde nesta missão a favor dos pobres dos marginalizados e excluídos da prosperidade mas sobretudo de possuir um coração de pai, um coração capaz de acolher a todos, homens e mulheres, católicos e não católicos, cristãos e não cristãos, justos e injustos, santos e pecadores, no mesmo amor divino que não faz acepção de pessoas”.