Dom Penemote recebido pelo presidente João Lourenço

Nesta Quarta-feira, 6 de Agosto João Lourenço recebeu o primeiro Angolano Nomeado Núncio Apostólico no Paquistão Dom Germano Penemote, acompanhado do Núncio Apostólico em Angola e São Tomé Dom Giovani Gaspari.

Em declarações à imprensa, o enviado do Papa Francisco ao Paquistão esclareceu que foi ao Palácio Presidencial despedir-se do Chefe de Estado Angolano.

“Foi uma visita de cortesia, porque estou a partir do país, depois da minha ordenação para começar a nova missão”, realçou Dom Germano Penemote, o primeiro angolano a assumir o cargo de Núncio.

Dom Penomote disse ter recebido do Chefe de Estado angolano uma mensagem de encorajamento e declarou ser com “orgulho e alegria” que parte para esta missão de encontrar os irmãos do Paquistão.