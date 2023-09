Comunidade paroquial de Nossa Senhora de Nazaré celebra festa da padroeira

A Comunidade de Nossas Senhora da Nazaré, na Baixa de Luanda celebra este Domingo a festa da sua Padroeira.

Para a celebração desta festa patronal, O Arcebispo de Luanda juntou-se a esta comunidade de Fieis e Presidiu a Missa solene de aniversário de Nossa Senhora de Nazaré.

Durante a homilia da missa, o Arcebispo de Luanda desejou que a Paróquia de Nazaré seja um órgão para a transmissão da vitalidade de Deus no meio desta urbe Luandina.

“ Que a vossa paróquia continua a ser este organismo de Deus, isto é presença biológica, física de Deus real aqui neste lugar, dando vida refrescando os corações, renovando as mentes transformando e enchendo de beleza isto é de dignidade esta comunidade de pessoas na diferença cultural, religiosa, social, politica, mas todos comprometidos com a beleza do outro, com o bem do outro com a felicidade de todos ”.

Na sequência do seu ensinamento Homilético, o Arcebispo de Luanda, explicou o sentido da veneração a Nossa Senhora de Nazaré.

Neste sentido o celebrante convidou os fiéis a contemplarem na Senhora da Nazaré as atitudes e virtudes daquela que com a anunciação tornou-se na Mãe do Filho de Deus.

“Celebrar Maria de Nazaré é celebrar Maria na sua expressão mais natural é olharmos sobre tudo a menina que nasceu e cresceu em Nazaré é procurar perceber um pedaço um período da vida da menina que Deus amou e escolheu para mãe de Jesus”.