“Se a sociedade escutasse a mensagem da igreja o país não estaria como está actualmente” alerta D. Camuto

O Bispo da diocese de Caxito diz que a missão de um sacerdote é alertar o irmão para deixar o caminho da morte e do pecado, Dom Camuto falava na comunidade do paraíso.

“ Sim muitas vezes trilhamos caminhos da morte e o sacerdote é profeta é outro Cristo e tem a missão de alertar a sociedade. É claro que isso não agrada a todos mas é esta a nossa missão e muitas vezes não somos compreendidos é preciso coragem para continuarmos neste caminho de alertar os irmãos para deixarem o caminho do pecado e da morte”.

O Bispo de Caxito fez saber ainda que se a sociedade escutasse a mensagem dos pastores e padres o país não estaria como esta.

“O sacerdote deve erguer a sua voz para anunciar a palavra de Deus e denunciar tudo aquilo que vai contra o projecto de salvação de Deus para o homem, denunciar as injustiças, a corrupção, violação e opressão contra os pobres e fracos, o abuso de menores, tudo isso o sacerdote deve denunciar porque não esta de acordo com a mensagem de Cristo, com o projecto de Deus para os homens e no desempenho da sua missão deverá interpelar tanto o justo como o ímpio, ao primeiro ao justo para o fortalecer e ao segundo para o converter”.