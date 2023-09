Seminário Maior de Luanda abre mais um ano lectivo, com apelos a contemplação da mística da cruz

Presidente da CEAST pede aos seminaristas a interiorizarem tudo aquilo que são chamados a fazer.

Dom José Manuel Imbamba falou na abertura do ano formativo 2023, 2024 no Seminário Arquidiocesano do Sagrado Coração de Jesus em Luanda que neste presente ano conta com 383 estudantes.

Presentes na cerimónia, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, Dom Filomeno do Nascimento Vieras Dias, sacerdotes do clero diocesano, formadores entre outros.

O presidente da CEAST exortou os seminaristas a não limitarem o pensamento na cultura académica.

Dom Manuel Imbamba apela para uma formação que possa estar a serviço tanto da Igreja como da sociedade em Geral.

Mas do que ter pressa, o Arcebispo de Saurimo exortou os futuros sacerdotes a primarem pela qualidade do testemunho do anúncio da palavra e da imagem de dignos servidores da messe do senhor.