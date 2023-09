Dom Zeferino Zeca Martins, encerou neste XXIV Domingo do tempo comum a sua visita pastoral com a celebração de uma missa de acção de graça, e confirmações a 81 fieis e outros 30 fizeram a profissão de fé, aconteceu no Santuário de Cristo Misericórdia do Kanhe.

Na sua homilia Dom Zeca Martins, reconheceu a comunidade da antiga missão da Santa Cruz, ser uma comunidade madura.

Reportagem de Arnaldo Sapele