D. Camuto quer maior participação dos catequistas na melhoria da actual realidade de vida

O bispo de Caxito quer maior envolvimento dos catequistas na melhoria da actual realidade de vida em Angola.

Dom Camuto falava no último final de semana na igreja de santa Ana durante a missa de abertura do novo ano catequetico na diocese de Caxito.

O prelado enalteceu a responsabilidade dos catequistas na construção de uma igreja e de uma sociedade melhor.

“ E o que é hoje grande parte da nossa igreja é fruto justamente da nossa catequese, quando a catequese é malfeita também vamos ter maus cristãos, cristãos que não darão bons frutos, caríssimos catequistas é grave e grande a vossa responsabilidade, a igreja será aquilo que vocês hoje semearam nas crianças, por isso deveis primeiramente convertei-vos vós mesmo a palavra de Deus ao evangelho para que a vossa transmissão possa levar também os irmãos, os catequizandos, as crianças a converterem-se, porque se não se converterem o trabalho será em vão, vão anunciar aquilo que não vivem, aquilo que não acreditam então também não puderam levar os outros para acreditar, ai esta a gravidade do vosso trabalho”.

Ao destacar a importância do processo de ensino e aprendizagem, Dom Camuto propõe a melhoria da metodologia a usar na transmissão da palavra de deus associada com o testemunho de vida do catequista.

A formação permanente dos catequistas foi igualmente destacada pelo bispo de Caxito.