Bispo de Mbanza Congo questiona aumento do número de angolanos que abandona o país

No dia em que a igreja celebrou o dia mundial do migrante e refugiado o bispo de Mbanza Congo questiona o aumento do número de angolanos que estão a abandonar o país em busca de melhores condições na diáspora.

Dom Vicente Carlos Kiazico rezou neste XXVº Domingo do tempo comum com a comunidade de migrantes e refugiados no seminário maior de Luanda.

“ Infelizmente também nos dias de hoje a muito angolano que pretende deixar o país e nos perguntamos porque? Porque esta enchente de angolanos junto ao consulado de Portugal para deixar Angola, percebemos no tempo da guerra, mas agora que estamos em paz a mais vontade de imigrar do que no tempo da guerra e devemos encontrar o porque desta situação. É uma situação extra dos fluxos migratórios, muito complexa, muito articulada, cuja compreensão exige uma analise cuidadosa de todos os aspectos que caracterizam as diferentes etapas da experiencia migratória, desde a partida até a chegada incluindo um possível regresso”.

Dom Vicente Carlos Kiazico aponta caminhos que podem ajudar a reduzir o fenómeno da fuga de quadros para o exterior do país em pleno tempo de paz.