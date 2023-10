Pe. Bezerra toma posse como pároco de Santa Teresinha do menino Jesus

Dom Filomeno pediu este Domingo na oração dos fiéis pelos novos párocos nomeados recentemente para algumas comunidades da Arquidiocese, em que o Padre Diniz Bezerra da Silva foi empossado como pároco de Santa Teresinha do Menino Jesus.

“ Estamos hoje a fundar uma nova Paróquia, a Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Primeira do Patriota, outras nascerão se Deus quiser e nos empenharmos” disse Dom Filomeno.

A paróquia é uma comunidade de pessoas que num determinado território acredita em Jesus Cristo e se compromete a viver juntos a própria fé” isto é a paróquia aquilo que gera o outro, que une os membros da paróquia, aquilo que constitui a comunidade paroquial, mas do que um templo que também será necessário, mas, mais do que isto é justamente esta comunidade de pessoas que acredita em Jesus Cristo e se compromete em viver juntos a própria fé”

Falando concretamente do Pároco, o Arcebispo de Luanda adiantou que ele é um homem de Deus a quem o Bispo confia responsabilidade de orientar espiritualmente a comunidade e levar o homem a Deus” Esta é a missão fundamental da igreja mostrar aos homens Deus, levar os homens a Deus por meio do evangelho, levar os homens a Deus pelo testemunho do amor, como estas repetindo constantemente o pensamento de Teresinha do menino Jesus {na igreja eu quero ser o amor}, porque o amor tudo vence, o amor tudo suporta , o amor a todos convence”.