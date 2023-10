O Bispo Diocesano de Cabinda manifesta-se preocupado com a fuga de jovens no interior das comunidades recônditas de Cabinda para a sede da província, que abandonam as suas localidades a procura de melhores condições de vida e novas oportunidades de ensino.

Dom Belmiro Chissengueti falava neste fim-de-semana, durante a tomada de posse de novos párocos.

Reportagem de Ermita Comba