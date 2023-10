Secretário-geral da comissão episcopal de justiça e paz da CEAST alerta para da banalização da vida

A Igreja celebrou o Vigésimo Oitavo Domingo do Tempo comum, que nos apresenta no Evangelho a imagem do Reino de Deus, comparado a um banquete, onde todos somos convidados…

O Secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CEAST que celebrou a santa Missa no Seminário Maior de Luanda.

Na sua Homilia começou por descrever os últimos factos que acontecem no País e no Mundo.

“ A morte o pior inimigo da natureza humana e vivemos num mundo marcado pela cultura da morte e pela banalidade do mal, vemos centenas e milhares de pobres que morrem de fome no mundo outros morrem as portas dos hospitais também por serem pobres, outros ainda morrem por causa da guerra, basta olhar para o que se passa no Sudão, na Ucrânia, estes dias a guerra entre Israel e a Palestina, vemos todos os dias a morte de centenas e milhares de crianças e idosos a dor angustia e o sofrimento de pessoas inocentes e nos perguntamos onde esta Deus?

Padre Celestino Epalanga fez saber ainda que Deus criou-nos para felicidade e o amor, ao contrário da violência e destruição que caracterizam o mundo