No dia mundial das missões foi aberto o IIIº milénio pastoral da criança

XXIX do Tempo Comum, Eucaristia por Ocasião do Dia Mundial das Missões e Abertura do Terceiro Ano do Triénio Pastoral da Criança da CEAST.

Em Luanda, o bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Firmino Francisco, celebrou no Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, uma missa com crianças das vigararias locais.

O prelado lembrou na sua homilia que os mais pequenos são igualmente importantes no trabalho missionário, dando o exemplo de obras cuja edificação foi motivada por eles.