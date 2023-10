Peregrinação à Mamã Muxima do Toko termina com apelos ao reforço da fé nas crianças

Encerrou neste Domingo a XIIª edição da Peregrinação Mama Muxima do Toco, que teve inicio no dia 27 e contou com cerca de 20 mil peregrinos católicos e não só.

Dom Luzizila Kyala Arcebispo de Malanje fez-se peregrino e presidiu a missa de envio com apelos de testemunho da Fé e de Imitação à Maria.

Durante a Homilia Dom Kiala, disse, que a paz deve continuar a ser cultivada e preservada entre as famílias angolanas, de modo a fortalecer, cada vez mais, a harmonia social e tranquilidade, aspectos favoráveis para manter a convivência salutar e propiciar o progresso.

“ A família é o pilar da educação da sociedade e deve continuar a dar o melhor para continuar a ser um pilar de desenvolvimento, devemos fazer de tudo para que as famílias reúnam a paz e harmonia, caso contrário, vai ser difícil continuar a ter perseverança”, disse o prelado, para quem se não haver amor é mais difícil e complicado encontrar soluções viáveis para superar as dificuldades.

Os devotos e fiéis que seguem os ensinamentos da Mama Muxima do Toco, adiantou, não devem alinhar em práticas que possam deturpar o bem-estar das famílias, a convivência social e o amor ao próximo.

Reportagem de Edgar Ganga