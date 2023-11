Núncio Apostólico em Angola e São Tome apela para fim da indiferença para com o pobre

A Igreja celebrou ontem o 33º Domingo do Tempo Comum que recorda a cada cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha consciente, activa e comprometida desse projecto de salvação/libertação que Deus Pai tem para os homens.

No Domingo, também se assinalou o VIIº dia mundial do pobre, nesta perspectiva, o Núncio Apostólica em Angola celebrou uma missa no Centro de São José, afecto à Paróquia do Imaculado Coração de Maria, bairro Morro Bento em Luanda. Na sua homilia, Dom Giovanni disse que a igreja está próxima aos pobres e todos devem estar ao serviço de quem passa por tais dificuldades.

O representante da Santa Sé em Angola, falou de pobrezas que enriquecem, trazendo como exemplo Cristo que abdicou dos bens para tornar ricas as vidas de outros.

De acordo com Dom Giovanni, a primeira coisa a fazer em relação aos pobres é vencer a indiferença e a insensibilidade humana.