“Muitas das nossas atitudes ferem o espírito do salvador” D. Filomeno na festa de Cristo Rei

A Igreja celebrou neste Domingo, 26 de Novembro, a Solenidade de Cristo Rei do Universo, o último Domingo do Tempo Comum, que marca igualmente o Dia Mundial da Juventude.

O dia foi vivido com entusiasmo pela igreja angolana e ao nível da Arquidiocese de Luanda, os caminhos foram dar à Paróquia São João Paulo II em Talatona, que acolheu a principal celebração.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo local, recordou aos fiéis que muitas das nossas atitudes ferem o Espírito de Cristo e que a solenidade de Cristo Rei recorda que Cristo é o centro da nossa vida” é o centro de toda criação a ele dedicamos adesão da nossa vontade e da nossa liberdade, as vezes porem afastamo-nos deste senhor e rei manso e humilde coração que aceitamos como caminho, verdade e vida nossa, afastamo-nos com gestos, emoção e palavra, entristecem os irmãos e também entristece-nos a nos mesmo é o pecado que encontra espaço na nossa vida, mas esta não deve ser a nossa historia, a nossa história deve ser de beleza e gloria aquela que Cristo manifestou, então vamos pedir ao senhor perdão pelos nossos pecados, os pecados da nossa vida, dizendo-lhe senhor apesar das nossas faltas, apesar das nossas fragilidades, nós queremos hoje de novo dizer que tu es o nosso Rei, o Rei das nossas vidas o encanto dos nossos corações”

Coube ao vigário episcopal na Paróquia do Carmelo, Padre Cláudio Zua, proferir a oração homiletica