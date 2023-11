“Juventude é chamada a ser farol da esperança” diz D. Firmino

O Bispo da diocese do Sumbe, disse durante a celebração da festa de Cristo Rei do universo que a juventude é chamada a ser farol da esperança e geradora da comunhão fraterna.

Durante o encerramento das festividades do Cristo Rei do Universo, que decorreu na Paróquia de Nossa Senhora da Graça, município de Porto Amboim, Dom Firmino disse que a Juventude deve ser dialogante e fraterna” os Jovens de hoje é convidado a aprender do senhor Jesus Cristo a ser farol da esperança, ponto 1farol da esperança, 2 a cultivar a fraternidade, 3 o jovem é convidado a ser gerador da comunhão, sois chamado a promover o dialogo, sois convidado a prorrogar a vossa vida com Jesus, jovens sede solidários para com os outros e assim se constrói uma sociedade nova, por isso os vossos pais querem o bem para vocês, a sociedade vos quer também o vosso bem, devem mesmo também corresponder a vossa filosofia deve ser só de fazer o bem e não o ml”.

Reportagem de Óscar Tito