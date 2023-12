Bispo de Cabinda desafia autoridades a realizarem visitas surpresas nas instituições

O Bispo da Diocese de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti, na celebração do I Domingo do Advento, lançou um desafio às autoridades a realizarem visitas surpresas nas instituições, de modo a ver de perto a qualidade do serviço prestado.

Dom Belmiro adiantou que nos lugares sensíveis temos sempre que colocar alguém a guardar por isso é que em todas as instituições tem sempre alguém a cuidar para que alguém de má fé venha destruir o que foi construído.

Reportagem de Ermita Comba