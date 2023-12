Arquidiocese de Luanda celebra festa da padroeira com ordenações sacerdotais

Arquidiocese de Luanda rejubilou este Domingo 10 de Dezembro, com a celebração da festa da sua Padroeira, Imaculada Conceição, comemorada no passado 8 de Dezembro.

Neste 2º Domingo do advento, milhares de fiéis juntaram-se na Igreja paroquial de São João Paulo II do Talatona, onde teve lugar a missa celebrativa, presidida pelo Arcebispo, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, concelebrada por Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, e o bispo auxiliar Dom Fernando Francisco.

Para completar a festa a Arquidiocese presenciou a ordenação de 10 sacerdotes que agora engrossam o grupo de obreiros para a pastoral local.

Foram ordenados os diáconos Flávio Natal, Aníbal Maquina, George Sony, Nelson Kutelo, Rafael Ventura, Rosário Manuel, Maurício Cabeto, José Inácio, Ventura Gamboa, Kiaguembeni António.

Na sua homilia Dom Filomeno convidou os cristãos neste dia de festa e de encontro a renovar o compromisso de comunhão, participação e missão com Deus.

“Esta celebração e comemoração, acontece sempre no advento é uma feliz e oportuna coincidência ajuda-nos como Diocese a reviver a nossa identidade a nossa vocação e missão, o advento esta associado a algumas palavras chaves ou algumas frases chaves, estar vigilante, estar acordados, preparar-se, só para citar algumas, esta frase nos ajudam a viver focados na vinda de Cristo no futuro e na sua presença permanente na nossa vida diária”.

O Arcebispo de Luanda diz ser um motivo de alegria a ordenação sacerdotal de dez missionários para vinha do senhor.

“Vós vos tornareis naquilo que ele sempre sonhou para vós, o vosso ministério não será uma triste recordação do que podias ser caso tivesses outra opção, mas a viva esperança do que podeis ser em Deus ou na opção que ele vos propõe, sereis imaculado na medida em que graças ao amor vos empenhardes a curar as feridas do próximo”

Por fim apelou a todos a caminhar pela frente com coragem como fez Maria nossa Mãe.

“ Caminhemos com coragem para frente hoje nada e impossível a Deus, a acção de Deus não tem limites apenas precisa do acolhimento de quem escuta. Não temamos entremos neste mistério, mergulhemos neste mistério confiemos no senhor como fez Maria nossa mãe”.