Natal é uma realidade que enche a vida de alegria e paz diz D. Filomeno

Na noite da vigília de Natal, o Arcebispo de Luanda lembrou que o natal é uma realidade que enche a vida de alegria e de Paz.

Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias falou aos féis da diocese na missa a que presidiu na noite desse Domingo, na sé Catedral que” O Natal é aquela criança indefesa nascida na noite de Belém, é aquele jovem Jesus de Nazaré que faz presente na história uma humanidade cheia de graça, de beleza e de verdade, uma humanidade em que resplandece o amor apaixonado de Deus que vem buscar-nos os nossos desencontros como a história e o tempo, é a humanidade divina de Cristo que nos toca e nos atrai que se reflecte no modo de ser e agir dos seus amigos e testemunhas dos santos de todas as épocas mesmo daqueles que encontramos o nosso caminho, O Natal é verdadeiramente uma realidade que enche a vida de alegria e de paz, sem anular as lutas e provações da experiencia humana”.

O pastor da diocese referiu que a luz do natal abre o coração para partilhar o caminho dos nossos irmãos e irmãs na humanidade” para viver a caridade nas relações quotidianas e na atenção concreta aos que sofrem aos que estão em pior situação do que nós, aos solitários e desolados como um dom como vento de si mesmo aos outros. Se somos tocados com a presença e ternura de Jesus, se o pai em Cristo se inclina sobre a nossa miséria para nos elevar, descobrimos que a caridade é verdadeiramente a lei da vida, que a vida deve ser dada consumida no amor, no serviço levando a peito o destino dos outros”.