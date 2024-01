Bispo de Caxito apresenta contribuições para consolidação da paz em Angola

Na solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, Dom Maurício Camuto, disse que o Perdão e a reconciliação de coração são os caminhos para consolidação da paz em Angola.

“ Os homens precisam escutar a palavra de Deus que nos propõe como caminho para paz o Perdão e a Reconciliação, o verdadeiro perdão não o superficial, um perdão que constantemente toca na ferida, vai desenterrar outra vez os males feitos, não, isso não é perdão não é reconciliação, precisamos de um perdão honesto e sincero, precisamos de reconciliação que vem do coração, aquela reconciliação que deixa de olhar para o outro como inimigo a abater, aquela reconciliação que vê no outro um companheiro, que vê no outro um companheiro, que vê no outro alguém colocado ao seu lado para construção da paz e da nova sociedade, o que não é ainda uma realidade na nossa terra de Angola infelizmente”.

Dom Maurício falava durante a celebração do primeiro dia de 2024, data em que a igreja celebra a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus e dia mundial da paz, na paróquia de Santa Ana Sé Catedral.

Fazendo alusão ao contexto nacional, o prelado considerou que é urgente desarmar as mentes e os corações dos angolanos.