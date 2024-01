Irmãs Paulinas assinalam Jubileu dos 25 anos de presença em Angola

A igreja angolana viveu neste Domingo, festa da Epifania do Senhor, o dia mais alto da celebração do jubileu dos 25 anos de presença em Angola das Irmãs Paulinas.

A missa de acção de graças teve lugar na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Luanda.

Presidiu a celebração Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, concelebraram, Dom José Manuel Imbamba, Presidente da CEAST e Arcebispo de Saurimo e Dom Zacarias Kamuenho, bispo emérito do Lubango.

O celebrante do dia, o Arcebispo de Luanda na sua homilia disse que as filhas de São Paulo escolheram um carisma que serve para retirar o homem da escuridão.

“ Elas não estão em hospitais, assim fisicamente, directamente ou nas escolas, mas elas estão a ser ouvidas em preparar instrumentos de apoio em todo o esforço que a igreja faz para anunciar o evangelho, para mostrar Cristo como a verdadeira luz do mundo que ilumina os caminhos dos homens e tira os homens da escuridão do mal, do egoismo, da inveja, da falta de amor e ternura ao proximo”.

O Prelado destacou também que o trabalho das Filhas de São Paulo é inspirador e rico de valores, permitindo sobretudo a educação dos mais jovens.

“ Apartir quer da tradição Cristã, quer da cultura comteporanea elas depois produzim, transformam e multiplicam em livros, em outros textos, em sons atraves de canções, atraves de pronunciamentos, opiniões, a quem não põe o pé numa igreja, mas pode participar no centro multimedia na Vila alice numa conferencia e sai de lá maravilhado, iluminado”.