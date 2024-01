Bispo de Caxito questiona regalias dos Deputados Assembleia Nacional

Dom Maurício Camuto disse aos governantes angolanos a não estarem indiferentes ao sofrimento das populações.

Dom Maurício Camuto que visitou a comunidade de NDALA MULEMBA , paróquia de Santa Maria Eufrásia, questiona as regalias atribuídas aos deputados angolanos numa altura em que cresce o clamor das populações por causa do custo de vida.

O bispo de Caxito junta a sua voz a campanha de solidariedade com os que mais sofrem, sobre tudo as famílias desalojadas pelas cheias nos últimos dias com o aumento do caudal do rio Dande na sequência da abertura das comportas da barragem das Mabubas.