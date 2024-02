Luanda conta com mais uma paroquia

Neste V Domingo do tempo comum, o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Erigiu Canonicamente a Paroquia de São Clemente de Alexandria, situada no Golf 2, bairro 8 de Agosto.

Como Pároco Tomou posse o Ver. Padre Filipe Pereira.

Na sua homilia, Dom Filomeno falou das sagradas escrituras e falou da grande obra de Deus, a nova humanidade, o homem e a mulher nova, a imagem e coração de Deus» a paroquia procura suscitar, procura criar em cada um de nos, que neste território, neste bairro, nesta zona segue a palavra do senhor procura viver o seu baptismo»

Prosseguindo com a oração homiletica o Arcebispo de Luanda adiantou que a paroquia não é uma repartição publica é a casa de Deus no meio do seu povo, a casa de Deus ali onde o cristão vive, esta é a vossa casa comum a casa de todos é a casa da fraternidade, plena, sublime, bela e encantadora, onde encontramos conselhos, renovamos as energias» aprendemos na paroquia a viver a Fraternidade, por isso na paroquia não deve haver espírito de desencontro, quem tem espírito de desencontro deve pedir a Deus deixa a luz do céu entrar, nos vamos a igreja buscar paz»

E nesse mesmo dia o Padre Filipe Pereira tomou posse como pároco de São clemente de Alexandria, falando do pároco numa comunidade Dom Filomeno disse que no centro do dinamismo a paroquia esta o pároco» o que vou dizer do Pároco aplica-se de igual modo aos vigários paróquias, mas o primeiro-ministro do pastoreio da comunidade é aquele que recebi o título de padre»

Dom Filomeno definiu o pároco como homem consagrado e comprometido em nome de Cristo a ser no meio da comunidade seu sinal e sua presença viva.