Quaresma: Um tempo para redescobrir a alegria de ser Cristão, diz D. Filomeno

Na Quarta feira de Cinzas, o Arcebispo de Luanda celerou na sua catedra, Paroquia de Nossa Senhora da Conceição, rodeado de sacerdotes e com a presença especial de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

Na sua homilia, Dom Filomeno começou por sitar as leituras do evangelho deste dia que tem inicio do periodo quaresmal.

« Nos 3 textos desta quarta-feira de cinzas, a o mesmo convite, a mesma preoucupação, a mesma orientação».

Continuando Dom Filomeno adianto que os 3 textos lembra da importancia a necessidade de voltarmos aos nossos corações. Esse convite ao regresso a vida interior a experiencia espiritual a nossa interioridade pode-se compreender nos interesses frustados, nos interesses exteriores, como o jejum, a esmola e a oração« esse convite de voltarmos aos nossos prosseguidores ‘e essencial para nos porque a nossa grande permissão apanhamos pela agitação do dia a dia eles são uns apanhados pelo que se passa no mundo e inverta-se por profissialidade do nosso ser ».

No final o Arcebispo de Luanda desejou a todos boa e santa Quaresma.