Arcebispo de Luanda destaca contributo da UCAN ao longo dos 25 anos de criação

O Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do nascimento Vieira dias agradece a Deus pelos 25 anos de existência da Universidade Católica de Angola e destaca o papel e a contribuição daquela casa do saber para o desenvolvimento do País com um nível científico e cultural elevados factos que fazem com que a sociedade olhe para a UCAN com credibilidade e admiração por Angola, África e pelo Mundo.

O prelado falava na Missa de acção de Graças e de abertura do jubileu de prata da instituição a encerrar em 2025.

Reportagem de João Vissesse