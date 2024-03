São Tomé celebra com júbilo a ordenação episcopal de Dom João de Ceita Nazaré

Momento histórico presenciado pelos São-tomenses, a ordenação episcopal e empossamento de Dom João de Ceita Nazaré, primeiro Bispo nativo da diocese de São Tomé depois de mais de 400 anos de evangelização, evento que teve lugar a 17 de março, V Domingo da Quaresma, na paróquia de Nossa Senhora das Graças da Sé Catedral.

"Não fostes vós que me escolhestes, fui Eu que vos escolhi", foi o tema escolhido para esta grande celebração, que foi presidida pelo arcebispo Dom Giovanni Gaspari, Núncio Apostólico de Angola e São Tomé, em fim de missão e concelebrada por Dom Manuel António Mendes dos Santos, Bispo emérito de São Tomé, e por Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Mas a presença mais participativa foi a da comunidade de fiéis que quis acompanhar o pastor neste momento importante: uma atividade que contou com o testemunho da maiorias dos Cristãos São-tomenses a começar pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, e convidados provenientes de Moçambique, Portugal e das dioceses da CEAST, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.





Dom Giovanni Gaspari, Núncio Apostólico de Angola e São Tomé, que presidiu à celebração, fez um convite especial a Dom João de Ceita Nazaré, exortando-o a conduzir o seu rebanho a exemplo de Cristo, Bom Pastor.

O Presidente da República Carlos Vila Nova, nas suas breves palavras, reconheceu que com a governação de Dom João de Ceita Nazaré, "agora começa uma nova etapa, a das coisas mais sérias, o que não quer dizer que as outras não foram sérias, mas agora, todos nós à volta do Bispo da diocese de São Tomé e Príncipe, unindo-nos, vamos congregar os nossos esforços e ajudar o senhor Bispo a conduzir as ovelhas do povo de Deus, vamos ajudar o povo de Deus que tanto precisa".

Dom João de Ceita Nazaré, visivelmente emocionado, no seu discurso aproveitou para agradecer a todos os que de uma forma ou de outra tiveram alguma participação na sua caminhada, tanto sacerdotal como episcopal.