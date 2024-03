Semana Santa: D. Filomeno destaca sentido desta celebração na vida da Igreja

A igreja começa a viver a Semana Santa, considerada a semana maior do cristianismo.

Durante a missa deste Domingo de Ramos no Seminário do Sagrado Coração de Jesus, o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, destacou o sentido da celebração neste momento importante do calendário litúrgico.

A vivencia da Semana Santa a ser marcada com o triduo pascal, ou seja os três dias que antecedem a celebração da Páscoa.

O Arcebispo de Luanda refere que a exemplo de Jesus, até mesmo nos momentos de provação, os cristãos não devem desanimar, aos fiéis, Dom Filomeno deixou uma mensagem especial para uma boa vivência nesta Semana Maior"silêncio, conversão e ajuda ao próximo".