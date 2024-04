Presidente da CEAST apela exame de consciência neste 22 anos de paz

País mobilizado para celebrar os 22 anos de paz e reconciliação nacional.

O acto central de celebração dos 22 anos de Paz e Reconciliação Nacional, acontece na província do Huambo, sob o lema "4 de Abril: Juntos pelo Crescimento Inclusivo do País".

De acordo com o memorando sobre as comemorações do 4 de Abril, elaborado pelo Ministério da Administração do Território, além deste acto, vão ser realizadas várias outras actividades a nível de todo o território nacional e nas Missões Diplomáticas e Consulares angolanas para saudar a data.

O presidente da CEAST apela ao exame de consciência sobre os 22 anos de paz e reconciliação nacional.

Dom José Manuel considera que passados 22 anos ainda há muito trabalho a ser feito.

Dom Imbamba refere que os angolanos precisam ter a mesma linguagem.

Sobre os actuais desafios da actualidade, Dom Imbamba refere que tem faltado vontade política de reconhecer a mensagem da igreja sobre o que deve ser feito para o desenvolvimento de Angola e dos angolanos.