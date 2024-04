Bispo de Caxito indignado com actual realidade de vida de várias famílias no país

No Domingo do Bom Pastor, o bispo de Caxito voltou a manifestar indignação face a actual realidade de vida de várias famílias no país.

Dom Maurício visitava a Comunidade Católica do Kikolo, onde as condições sociais são consideradas precárias.

«É impossível acreditar que temos governantes aqui, e se os temos não tem coração, não tem alma porque não sofrem com o povo, não sentem o sofrimento do povo».

O prelado acrescentou ainda que custa a ouvir que os empresários que têm armazéns naquela zona do Kikolo, queiram contribuir para arranjarem as estradas, mas a administração não permite «Muita pena, homens assim não deveriam governar o povo, porque não sentem o sofrimento do povo, só pode ser líder quem sente o que o povo sente, quem pode ter compaixão do povo, este sim deve ser líder».

O Bispo de Caxito, na sua homilia acrescentou ainda que esses líderes insensíveis não vivem nas localidades onde o povo sofre porque se não eles teriam resolvido os problemas da população, eles vivem longe nos condomínios fechados com estradas asfaltadas, água e energia, não vivem aqui no Kikolo onde a população sofre.

No dia em que a Igreja celebrou o dia mundial de oração pelas vocações, Dom Camuto questionou o contributo dos gestores públicos cristãos no desenvolvimento do país.