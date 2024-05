Encerrou o encontro Nacional dos catequistas

Realizou-se em Luanda de 23-24 de Maio de 2024, na Obra Divina Providência o Encontro Nacional dos Catequistas e delegados Diocesanos.

O onde o Encontro Nacional dos Catequistas, contou com 43 delegados de 16 dioceses, e foi orientado pelo Bispo local, Dom Leopoldo Ndakalako como presidente da Comissão de Evangelização e contou também com a presença de Dom António Lungueki Pedro, bispo auxiliar de Luanda, em representação de Dom Filomeno, Arcebispo de Luanda, que levou uma saudação aos delegados.

O encontro resultou na criação de instrumentos de trabalho no contexto da recomendação da carta apostólica Antiqum Ministerium sobre a instituição do ministério do catequista.

A ocasião serviu também para eleger novos membros para a direcção do Departamento.

Assim, o padre Alcino Epalanga da Arquidiocese do Huambo e o padre António Dundu foram eleitos como Secretários e Elegeu-se uma equipa económica que simultaneamente será de projectos.

O encontro terminou com uma missa solene presidida por Dom Leopoldo e concelebrada por Dom António Lungueki com a presença de vários Catequistas idos de diversas paróquias da para celebrar o dia nacional do catequista