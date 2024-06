O Arcebispo da Arquidiocese de Malanje Dom Luzizila Kiala, apelou aos fiéis da comunidade do Centro Santo António do bairro Canambua, a estabelecerem metas concretas e mensuráveis para alcançarem o primeiro passo dos objectivos desejados no sentido de não serem como tambor vazio que faz muito barulho.

Reportagem de António Clemente