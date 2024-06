“ A ordenação de Dom Sanombo é mais uma bênção para igreja” diz Dom Zeca

O Arcebispo do Huambo considerou que a ordenação de Dom Sanombo é mais uma bênção para igreja católica chamado ao Episcopado a ser anunciador do evangelho da salvação para que o povo acolha e se volte para a Deus.

Dom Zeferino Zeca Martins falava Domingo na missa de ordenação de Dom Vicente Sanombo na Arquidiocese do Huambo onde participam Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tome, Religiosas e Religiosos entidade eclesiástica, política e social.

O Bispo ordenante durante a sua homilia pediu aos cristãos a rezarem pelo Santo Padre para continuar a conduzir a igreja de Cristo e de ser o representante do bom pastor.

O Arcebispo do Huambo por fim convidou os sacerdotes religiosos e religiosas, leigos e leigas da vizinha diocese do Kuito - Bie, a colher com fé o novo pastor Dom Vicente Sanombo que Cristo enviou como pastor.