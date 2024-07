“Uma igreja sem comunhão e sem caridade fracassa na sua missão” afirma D. Mbilingi

O Arcebispo metropolita da Arquidiocese do Lubango, celebrou neste XIII Domingo do tempo comum, na paróquia Nossa Senhora de Fátima Lalula, na vigararia do Lubango.

Na sua homilia Dom Gabriel, referiu Deus como Deus da vida, criando-nos com amor e por amor para vivermos, criando-nos a sua imagem e semelhança.

O prelado acrescentou ainda que ser discípulo da igreja é ser testemunha desta unidade e comunhão.

Falando da prática do bem, Dom Mbilingi disse que quem é cristão e professa a fé não pode deixar de viver a caridade, especialmente os pobres e doentes que precisam sempre da ajuda do irmão.

Reportagem de Lucas Kaita