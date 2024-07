Dom Vicente destaca união e amor na missa de tomada de posse

Dom Vicente Sanombo presidiu a eucaristia deste XV Domingo do tempo comum, na praça São Paulo VI.

Na homilia da missa que marcou a sua tomada de posse, o novo Bispo começou por disse que sente muita alegria ao pisar no solo desta diocese como Bispo, reconheceu com profunda gratidão o gesto do acolhimento.

Como pastor do Kwito-Bié, Dom Vicente Sanombo chamou atenção de todos a serem próximos e diligentes na tarefa de responder o apelo sonoro do amor exortou os fiéis a pautarem-se por tudo que torna digno o nome de cristãos.

Partilhando os textos bíblicos, o prelado busca as raízes que valorizam as gentes das terras do planalto do Bié e frisou que a diocese é chamada a ser uma igreja unida e promotora de unidade, somos enviados como o profeta Amos a sermos testemunhas do amor de Deus que liberta, sobretudo aquele amor presente nas palavras e obras de Nosso Senhor Jesus Cristo.

O prelado acrescentou” se na nossa diocese formos todos unidos, clero, missionários e leigos, mais velhos, jovens e ate mesmo as crianças então podemos alimentar a esperança em relação ao futuro.

Dom Vicente rendeu homenagem aos que precederam na missão de Cristo em terras Bienas, Dom António Edelsonfo, Dom Manuel Piris, Dom Pedro Luís e Dom José Nambi, todos eles e de modo especial também aos catequistas, anunciaram o evangelho de Deus levando todos a alegria do encontro com Jesus Cristo.

Convidou a todos a serem a fragância da paz e de alegria para todos.